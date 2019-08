Sassuolo, Carnevali: "È un calciomercato con numeri esagerati"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del mercato della società neroverde: "I nuovi acquisti? Sicuramente questo è un grande passo, anche le altre società si stanno rafforzando e questo va a vantaggio del campionato. Sotto questo aspetto è un grande valore, ma bisogna anche fare i conti. Non è facile, stiamo assistendo ad un calciomercato con numeri esagerati. Penso che abbiamo sentito parlare di cifre molto elevate, bisogna fare molta attenzione soprattutto per le grandi. Serve attenzione per non avere dei problemi".

L’acquisto di Mammana è sostenibile per il Sassuolo?

"Sicuramente piace, è un giocatore importante. Ci sono dei valori di un certo tipo, ci sono ingaggi elevati. Nel calcio è importante l’aspetto tecnico, ma anche il bilancio in ordine non va sottovalutato".

L’alternativa può essere Tonelli?

"Non credo, non dobbiamo pensare soltanto al difensore centrale, ma anche ad una punta. Dobbiamo fare attenzione, il calciomercato è lungo e per me dovrebbe anche terminare prima. Dobbiamo fare le giuste valutazioni. Possiamo fare bene, poi De Zerbi è un grande allenatore".