Oggi a Milano andrà in scena la votazione per l'elezione del nuovo presidente della Lega Serie A e l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato anche di questo argomento ai microfoni di Radio Rai: "Mi dispiace tantissimo per le dimissioni di Micciché, persona di qualità e che ha dimostrato di essere un grande presidente. Ad oggi non c'è la minima idea di chi lo potrà sostituirlo. Al 99% ci sarà un commissario perché non siamo in grado, ancora una volta, di costruire qualcosa in prospettiva".

