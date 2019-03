Sassuolo, Carnevali: "Espresso bel calcio, ora è il momento di fare punti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Sampdoria. "Stiamo esprimendo un buon gioco, stiamo mettendo in mostra giocatori giovani che migliorano sempre di più. Abbiamo perso punti per strada, abbiamo fatto qualche errore e dobbiamo rifarci per riprenderceli. Le prestazioni sono sempre stati buoni ed è stato espresso un buon calcio, è il momento di raccogliere punti".