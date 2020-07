Sassuolo, Carnevali: "Europa? Siamo ambiziosi, ma teniamo i piedi per terra"

Pochi minuti al fischio iniziale tra Lazio e Sassuolo che apre la 32esima giornata. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l'amministratore delegato Giovanni Carnevali che però non vuol sentir parlare di Europa: “Il nostro obiettivo è migliorarci, magari terminare il campionato con qualche punto in più rispetto l'anno scorso. Abbiamo l'ambizione ma tenendo i piedi per terra, è inutile pensare a obiettivi non realizzabili" le sue parole.

Il Sassuolo cambia tutto?

E' una strategia del mister, in questo momento bisogna dare spazio a tutti giocando così tanto. È un modo corretto per affrontare il finale di campionato: abbiamo una brava rosa, possiamo permetterci di fare così tanti cambi”

Funziona bene il vostro scouting...

E' un lavoro che parte dal settore giovanile ed è determinante per la nostra società valorizzare i giovani che possano anche essere rivenduti portando soldi da investire. Anche qui però possiamo migliorarci, la progettualità è alla base della volontà della famiglia Squinzi

Dalla ripresa siete tra i migliori, ma ancora pochi tifosi...

Abbiamo 7 mila abbonati, tanti rispetto alla popolazione. I numeri migliorano e stiamo lavorando per portare sempre più gente allo stadio. Abbiamo uno stadio e un centro sportivo di proprietà, stiamo facendo passi da gigante