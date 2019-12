© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il d.s. del Sassuolo Giovanni Carnevali è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Juventus: "Abbiamo tanti giocatori importanti che purtroppo sono infortunati, dovremo avere pazienza per recuperarli. Non è un momento facile, mancano Consigli e anche il secondo portiere. Far esordire un ragazzino a Torino non sarà semplice, ma fa parte del gioco e dobbiamo prenderla con serenità".