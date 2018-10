Sassuolo, Carnevali: "Gli elogi di Guardiola gratificano il nostro lavoro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso del Festival dello Sport di Trento, Pep Guardiola ha pubblicamente elogiato il Sassuolo e il lavoro di Roberto De Zerbi. Parole che fanno piacere, assicura Giovanni Carnevali, amministratore delegato neroverde, ai microfoni di GR Parlamento: "Ho avuto modo di sentire che ha speso parole importanti per il Sassuolo, dette da uno ritenuto tra i migliori allenatori è motivo di grande soddisfazion. Ci gratifica molto, ci fa piacere e ci dà molta forza perché vuol dire che abbiamo fatto una buona scelta. È chiaro che siamo solo agli inizi, il nostro mister ha già avuto modo di mostrare di avere le idee chiare e di saper proporre anche un bel gioco. È importante vincere ma anche giocar bene, abbiamo tutte le possibilità per poterlo fare. In poco tempo De Zerbi ha già avuto modo di portare le sue idee".