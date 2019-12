Sassuolo, Carnevali: "Il Napoli non ha mostrato nulla di che, siamo polli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'amministratore delegato Giovanni Carnevali ha gettato acqua sul fuoco all'indomani della sconfitta patita in extremis contro il Napoli. Queste le parole raccolte dalla Gazzetta di Modena, dove si parla anche delle parole di De Zerbi: "Penso sia stato uno sfogo dettato dall'amarezza. Come a tutti, anche a lui sono girate le scatole per aver perso così. Strascichi? Non credo. Stamattina (ieri, ndr) ci siamo parlati analizzando assieme le problematiche che hanno causato questa sconfitta. Sicuramente siamo una squadra abbastanza giovane che in certi momenti ha dei timori e delle fragilità. Poi c'è un discorso caratteriale senza sottovalutare l'aspetto fisico, ovvero la stanchezza che nel secondo tempo ci ha penalizzato. A livello di corsa e intensità la squadra nei primi 45 minuti ha speso tantissimo, il problema è che non abbiamo concretizzato. In certi momenti devi determinare, mentre qualche giocatore paga un po' di paura. Chiamiamola così. Siamo stati dei polli, perché la sconfitta è tutta colpa nostra. Il Napoli ­pur essendo superiore al Sassuolo non ha mostrato nulla di che, purtroppo gli episodi determinano risultati e giudizi. Se avessimo vinto si sarebbe parlato di un Sassuolo straordinario, invece siamo qui a rimpiangere altri punti buttati via. In campo ci vanno i giocatori e quando si può bisogna fare gol: se non lo fai diventa un problema. Anche in difesa servirebbe più attenzione. Bisogna crescere, fare quel salto di qualità che ancora non ci è riuscito. L'unica ricetta è lavorare cercando di capire quali errori abbiamo commesso, sotto tutti gli aspetti. Tutti possiamo sbagliare, l'importante è correggere gli errori e soprattutto evitare di ripeterli"

Mercato: "La società ha allestito una rosa importante e di qualità. Abbiamo tanti infortunati che presto recupereremo, non penso ci sia bisogno di tornare sul mercato. Ovvio che se il mister ritiene ci siano da fare interventi siamo pronti a concordarli assieme. Se c'è una necessità la società è presente. Uscite? Abbiamo fatto investimenti economici importanti, i nostri gioielli restano qui. Siamo undicesimi, c'è spazio e tempo per risalire la classifica anche se rimane l'amarezza per i tanti punti buttati via per colpa nostra. Non è il caso di fare drammi o disfattismo. Giochiamo un buon calcio e alla fine sono convinto che troveremo un equilibrio nei risultati".