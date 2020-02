© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la SPAL: "Sappiamo che dobbiamo lavorare molto, sopratutto sulla mentalità, la squadra deve essere consapevole dei propri mezzi, deve sapere che i punti si fanno soprattutto con le squadre alla nostra portata. Con De Zerbi ci sentiamo tutti i giorni, non è il caso di parlare di rinnovi. La filosofia è quella di aspettare, ci sarà il tempo per farlo, lo faremo sicuramente a breve ma con De Zerbi non c'è nessun problema. Sappiamo che può essere richiesto da grandi club, ma credo che non ci sarà nessun problema".