Sassuolo, Carnevali: "Importante avere tre giocatori in Nazionale, se oggi gioca Berardi meglio"

Nel corso dell'intervista concessa a Sky Sport, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato dei giocatori neroverdi in Nazionale: "Per noi già è una cosa importante che ci siano tre giocatori in Nazionale poi se gioca Berardi è ancora meglio. Siamo felici di questa giornata perchè avere la Nazionale che si allena nel nostro centro sportivo e poi gioca al Mapei Stadium è un grande onore in una giornata come questa con la ricorrenza e l'intitolazione a via Giorgio Squinzi e al campo Adriana Spazzoli".