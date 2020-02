© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nelle prossime ore, probabilmente già domani, il dg del Sassuolo Giovanni Carnevali volerà a Londra per incontrare il Chelsea. Tema della discussione sarà il futuro di Jeremie Boga: la scorsa estate i neroverdi hanno sborsato 9 milioni per riscattare il suo cartellino, col Chelsea che ha mantenuto un accordo sulla parola per pareggiare eventuali future offerte di altri club.

L'intenzione del Sassuolo è quella di capire i progetti futuri dei Blues in merito, ovvero se Lampard vorrà puntare su di lui e a che prezzo. In caso contrario, potrà esserci il via libera per ascoltare altre offerte. Anche se l'idea neroverde è quella di trattenerlo almeno un altro anno e magari rinnovare il contratto.