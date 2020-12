Sassuolo, Carnevali: "Incredibile non avere tifosi allo stadio, siamo guidati da un non governo"

Il Sassuolo sfida il Milan, ma a tenere banco è l'assenza dei tifosi per un big match come quello tra neroverdi e rossoneri. A sottolinearlo è l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali: "E' una bella soddisfazione giocare contro il Milan in questa posizione di classifica. Ma ci manca il pubblico: è un peccato, con questa classifica, non avere i tifosi ed è una cosa incredibile, che non sta nè in cielo nè in terra. Fa male al sistema calcio, è una cosa inverosimile che non esiste in questo momento. Vedo difficile un ritorno dei tifosi allo stadio e credo che un numero di mille persone era un minimo che si potesse avere. Purtroppo siamo governati da un non governo, è difficile capire cosa succederà, cosa faremo; non c'è programmazione con perdite enorme perchè una partita del genere, per il Sassuolo, è una perdita incredibile ma nessuno ci pensa" le sue parole a Sky Sport. Poi sul mercato: "Non vendiamo nessuno, ma se c'è l'opportunità compriamo. Non è facile rinforzare questa squadra con i giocatori che abbiano le caratteristiche per questa squadra e che abbiano filosofia di questa società. Difficile che faremo operazioni di mercato" ha concluso Carnevali.