Sassuolo, Carnevali: "Inter più veloce del Barça per Stefano Sensi"

Ospite delle colonne del Corriere dello Sport, Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha raccontato come la realtà neroverde sta elaborando la scomparsa del suo patron, Giorgio Squinzi, in attesa del match del prossimo weekend contro l'Inter di Antonio Conte. Una sfida alla quale mancherà il grande ex Stefano Sensi: "È l'Iniesta italiano? Rispondo raccontandovi un retroscena: quando sono stato a Barcellona per la trattativa Marlon, uno dei dirigenti del Barcellona mi ha chiesto informazioni proprio su Sensi. Lo conoscevano e lo seguivano anche loro, ma l’Inter è stata più rapida. Abbiamo chiuso l’affare di venerdì, al termine di una riunione lampo nella sede nerazzurra alla quale ha partecipato anche Conte. Il lunedì successivo avrei avuto un appuntamento importante con un club straniero. Brava l’Inter a puntare sul ragazzo con più determinazione rispetto agli altri"