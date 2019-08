Sassuolo, Carnevali: "Kouame non interessa. Babacar-Lecce? Decide lui"

Durante l'intervento a Sky Sport l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato anche dei movimenti nell'attacco neroverde:

Sul presunto interesse per Kouame del Genoa: "E' un giocatore importante ma che non rientra nel nostro modulo, quindi non interessa".

Babacar, Dell'Orco e Goldaniga al Lecce? "La trattativa è avanzata, sia per Babacar che per gli altri due ragazzi. Babacar avevamo già deciso di farlo partire in prestito, noi con il Lecce siamo già d'accordo. Ora la decisione è nelle loro mani, soprattutto in quelle di Babacar".