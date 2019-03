© foto di Federico Gaetano

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato a La Gazzetta di Modena, svelando dei retroscena di mercato. "Non abbiamo scommesso su Scamacca per sostituire Boateng. In Olanda era impossibile maturasse. Facundo Ferreyra? In quel momento il mercato non proponeva un giocatore adatto al nostro pensiero di calcio. Lui era l'unico, ma ce l'hanno offerto in prestito per due anni, a condizioni economiche proibitive per il fair play finanziario. Noi vogliamo giocatori di proprietà".