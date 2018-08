Sassuolo, Carnevali: "Marlon investimento importante. Farà bene"

Fonte: Tuttosassuolocalcio.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali è intervenuto in conferenza stampa a margine della presentazione di Marlon: "Marlon è brasiliano, viene dal Barcellona, acquisito a titolo definitivo, il club catalano ha mantenuto la recompra, essendo un giocatore di prospettiva. Il Sassuolo ha fatto uno sforzo importante, ma è un investimento in prospettiva futura, potrà esprimersi a grandi livelli. Viene da un grande club ed è stato accostato ad altri grandi club, ma abbiamo lavorato a lungo per portare a termine questa trattativa non facile, ringrazio oltre al giocatore, la mia area sportiva per aver portato a termine questa operazione".