Sassuolo, Carnevali: "Napoli può fermare la Juve. prevedo un pari"

"La Juve è fortissima e lo sappiamo. Questo Napoli ha le potenzialità. Secondo me finisce in un pareggio ma non escludo una vittoria degli azzurri". Così l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali a proposito del big match tra Juventus e Napoli, intervenendo nel corso della rubrica "Pezzi da 90" sull'emittente umbra Radio Onda Libera. Lo riporta Tuttonapoli.net.