Sassuolo, Carnevali: "Nostri giocatori in Nazionale? Straordinario. Lavoriamo bene"

Nella sua intervista a Nero&Verde su Trc, l'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali, ha parlato anche dei giocatori che sono stati convocati da Mancini nella Nazionale italiana: "Questo è straordinario, non lo avremmo mai pensato. Quest'anno abbiamo mandato in azzurro Berardi, Locatelli, Caputo e Ferrari. È una grande soddisfazione, se ci mettiamo anche Sensi e Acerbi, che vengono dal Sassuolo, significa che il nostro lavoro è stato fatto bene. Anche in Under 21 abbiamo nostri giocatori, Il campo darà ragione".