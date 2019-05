© foto di Daniele Buffa/Image Sport

No alla Superlega da parte della European Leagues, l'associazione delle Leghe europee, che ha convocato i suoi membri il 6-7 maggio a Madrid per discutere relativamente alle proposte di riforma dei tornei europei a partire dal 2024 caldeggiate dall'ECA di Andrea Agnelli. Anche Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha le idee chiare: "Spero che la Champions del futuro non sia molto diversa da quella attuale, anche perché ho molti dubbi che la formula di cui si sente parlare possa avere successo. Il rischio è che le differenze tra i club aumentino e che la forbice, già ampia, si allarghi. Prendete il nostro campionato: già noi abbiamo 15 milioni in meno della Samp ed è dura competere, pensate cosa potrebbe succedere. In Inghilterra c’è equilibrio perché la suddivisione degli utili è più equa. I sette anni del Sassuolo in A sono un miracolo, una favola. Anche il sistema a tre coppe mi rende perplesso: molti club già non fanno salti di gioia se si qualificano per l’Europa League. E poi per partecipare devi essere attrezzato tecnicamente: noi ce ne siamo accorti quando l’abbiamo giocata, pagando la mancanza di abitudine. In futuro servirà equilibrio per non distruggere il campionato. Troppi soldi portano spesso a conseguenze negative per il calcio".