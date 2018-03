Sassuolo, Carnevali: "Parlerò con Giuntoli questa estate"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'a.d. del Sassuolo Giovanni Carnevali è intervenuto ai microfoni di Premium Sport prima della sfida tra neroverdi e Napoli: "Dobbiamo badare a noi stessi, dobbiamo pensare soltanto al risultato. Per cercare di far qualcosa di buona bisogna dare il massimo, sarà una gara difficile, dovremo esprimerci al nostro meglio. Ci siamo incontrati poco fa con Giuntoli, abbiamo parlato di altre cose, non di Berardi e Politano. Avremo modo di parlarne in estate".