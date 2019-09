Sassuolo, Carnevali: "Per Defrel abbiamo lottato. Romagna investimento"

A margine della conferenza stampa di presentazione di Gregoire Defrel e Filippo Romagna, l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato dei due ultimi acquisti dell'estate neroverde: "Conosciamo già Defrel, che è rientrato con noi e posso dire che è stata una grandissima soddisfazione perché avevamo scelto lui da un po' di tempo come calciatore e ragazzo. Abbiamo lottato molto per averlo ed è qui per merito suo, perché è stata una sua decisione, una sua scelta, è un motivo di vanto perché vuol dire che abbiamo lasciato un buon ricordo. Presentiamo anche Filippo Romagna. Gli ho detto che era un obiettivo da quando era nella Primavera della Juve, quell'anno prendemmo Cassata, non potevamo fare un altro tipo di investimento e ci era dispiaciuto, ma aver preso un giovane, italiano, vuol dire portare avanti questo progetto Sassuolo".