Sassuolo, Carnevali: "Politano richiesto. Napoli? Nessun impegno"

© foto di Federico Gaetano

Nel corso dell'intervista rilasciata ai colleghi de Il Mattino, il direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali è tornato anche sulla lunga e complicata trattativa col Napoli per Politano. Che però, tra i tanti giocatori accostati agli azzurri, non è stato il più vicino: "Vrsaljko. Avevamo chiuso la trattativa con il club azzurro ma è stato il giocatore a non voler venire. Politano conosceva la nostra volontà che era quella di non cederlo a gennaio".

È stato complicato spiegarlo poi a Politano?

"Nell'arco di pochissimi giorni si è rimesso subito in carreggiata. Ha tante richieste importanti, se ne riparlerà magari in estate".

Con il Napoli il discorso è solo rinviato?

"No. Non abbiamo alcun impegno con loro".