Sassuolo, Carnevali: "Quarto posto sarebbe super fantastico, ma teniamo i piedi per terra"

vedi letture

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, si è presentato ai microfoni di Sky a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro l'Inter: “Il nostro è un percorso di crescita: con determinati risultati, puoi pensare alla tua forza e a fare una gara importante. Possiamo fare una bella partita, l’obiettivo è giocare bene e portare a casa un risultato importante".

Firmerebbe per il quarto posto?

"Sarebbe super fantastico, ma serve mantenere i piedi per terra e giocare come sempre, divertendoci e facendoci divertire. Ma firmerei assolutamente, sì.

Quanto è stato difficile resistere alle richieste per i vostri giocatori?

"Non è stato così difficile: già all’inizio l’obiettivo era trattenere i più importanti, avevamo questa volontà. E i giocatori lo hanno capito, con questo progetto si può crescere e migliorare. Hanno contribuito a lasciare in disparte queste richieste".

L’anno prossimo bisogna rifondare senza un grande risultato: è corretto?

"Dobbiamo portare avanti la politica che stiamo portando avanti da anni. Non dobbiamo rifondare, cerchiamo di fare una o due cessioni importanti anche per la prossima stagione se dovremo farle. Il risultato europeo sarebbe straordinario, dobbiamo lavorare senza stravolgere e puntando sui giovani. Scamacca è nostro, è andato in prestito così può tornare da noi come altri giovani. Non stravolgeremo la nostra politica"