Sassuolo, Carnevali: "Rifiutate offerte per i nostri big. De Zerbi? Vogliamo continuare con lui"

vedi letture

Sassuolo-Crotone sta per iniziare, ma a tenere banco è ancora il mercato. Per fare il punto sulla situazione è intervenuto, ai microfoni di Sky Sport, l'amministratore delegato Giovanni Carnevali che è partito dalle convocazioni dei giocatori del Sassuolo nelle nazionali: "Tutti questi ragazzi convocati nelle nazionali ci danno grande soddisfazione, vuol dire che abbiamo costruito qualcosa di importante e questo ci fa capire che il nostro progetto può portare risultati, ci dà forza per le prospettive future" sono state le sue parole.

Quale è la vostra politica riguardo i gioielli della squadra?

Noi dobbiamo fare attenzione al progetto sportivo, ma anche a quello economico. Dobbiamo avere un bilancio sano e siamo quasi sempre costretti a cedere un pezzo importante. Quest'anno abbiamo voluto trattenere i giocatori che riteniamo la forza della nostra squadra pur sapendo che alle spalle ci sono giovani di qualità. Dobbiamo continuare a puntare su giovani italiani che possano essere un serbatoio per la prossima stagione

De Zerbi?

Sta facendo un ottimo lavoro. Quando lo abbiamo preso era reduce da una retrocessione, ma sta dimostrando le sue qualità. E' un allenatore dal grandissimo futuro, da grande club e spero che questo club possa essere il Sassuolo perchè con lui possiamo ancora crescere. Siamo contenti di quello che stiamo facendo. La sua ambizione è la nostra; quando hai la stessa filosofia è molto più facile e ci accompagna un modo comune di pensare e lavorare. Il nostro desiderio è continuare con lui.

Mercato?

Speriamo finisca presto. Ci eravamo promessi di trattenere i nostri giocatori e per ora ci stiamo riuscendo, sono loro i nostri migliori acquisti. Abbiamo rifiutato offerte per Locatelli, Berardi, Boga che sono stati corteggiati per più mesi. Mancano pochi giorni, dobbiamo resistere.