Sassuolo, Carnevali: "Rinnovo De Zerbi? Bastano due minuti..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta ulteriori dichiarazioni rilasciate a margine di un evento da parte dell'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Il dirigente neroverde - oltre a parlare del presente e futuro di Berardi - ha fatto il punto anche sul tecnico Roberto De Zerbi: "Affronteremo a brevissimo questa situazione. Noi non abbiamo alcun problema, a tal punto che se De Zerbi verrà da noi dicendo che vuole allungare a... tot e per quanti anni, il tutto si può fare in due minuti".