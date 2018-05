Sassuolo, Carnevali: "Salvezza miracolosa. Contratto? Nessun problema"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro la Sampdoria e la salvezza dei neroverdi: "Tutta la stagione è stata in salita - Riporta Tuttosassuolocalcio.com - Era importante conquistare la salvezza in anticipo. Sono state fatte tante fatiche. Vincere con la Sampdoria ci permette di esultare a due giornate dalla fine del campionato. Purtroppo abbiamo lasciato per strada tanti punti che potevano chiudere la pratica prima, sarebbe stato bello togliersi più soddisfazioni, gioiamo per questo risultato. Proveremo a dar fastidio a Inter e Roma nelle ultime due partite che mancano. Ultimamente questa squadra ha fatto sempre ottime partite, eccezion fatta per il passo falso di Crotone. Il lavoro di Iachini è stato positivo, i ragazzi hanno dimostrato di essere una grande squadra. Contratto in scadenza? Non sono il solo, ce l’hanno anche tanti altri. Ma questo non è un problema. Dobbiamo trovarci con la proprietà. Il Sassuolo per sei anni consecutivi in serie è un miracolo sportivo. Bisogna dire grazie a Giorgio Squinzi ed essere grati al patron per quello che ha fatto. Questo va ricordato sempre".