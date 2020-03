Sassuolo, Carnevali: "Se si riparte, servirà regolarità. Tutti dovranno ricominciare insieme"

Nel corso dell sua lunga intervista concessa a 'Telelombardia', l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato così del possibile ritorno in campo: "Le assemblee non sono mai semplici, ci sono 20 presidenti con posizioni differenti e questo non facilita il lavoro e il buon risultato di quello che si vorrebbe portare al termine. Deve esserci una regolarità del campionato nel momento in cui si riesce a ripartire, si parla tanto di quando iniziano gli allenamenti e mi piacerebbe che tutti ripartirebbero dallo stesso giorno. Deve esserci una lealtà sportiva, non è giusto che uno inizi una settimana o dieci giorni prima di un altro perché c'è chi può farlo e chi non può. Poi a me piacerebbe che il campionato proseguisse anche oltre giugno, ma fare oggi programmi è molto difficile. Dobbiamo pensare alle varie soluzioni dandoci anche dei tempi. Sarebbe bello chiudere questo benedetto campionato".

