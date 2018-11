Sassuolo, Carnevali: "Soddisfatti ma dobbiamo provare a fare di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta di Modena riporta le parole dell'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, in vista della partita contro il Parma: "Siamo fin qui molto soddisfatti, ma dobbiamo provare a fare sempre meglio. Andremo là per giocare come facciamo sempre; sappiamo che loro sono una squadra forte, che gioca in contropiede, ma noi abbiamo un impianto di gioco preciso e possiamo vincere".