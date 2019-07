Sassuolo, Carnevali su Boateng: "Riscatto Barça è una delle possibilità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, alla Gazzetta di Modena chiarisce la situazione di Kevin Prince Boateng: "Non è vero che avevo detto che il Barcellona avrebbe riscattato sicuramente Boateng, è una delle possibilità in campo, come quella che lui decida di andare da una delle squadre (in Liga, ma anche il Besiktas in Turchia) che lo stanno cercando. Diciamo che noi ci stiamo muovendo comunque sul mercato".