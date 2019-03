© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del futuro di Manuel Locatelli, arrivato in prestito con obbligo di riscatto dal Milan: "Ci crediamo oggi e ci crediamo per il futuro. A 21 anni Locatelli è un giocatore di grande prospettiva per noi e per la Nazionale. Sta crescendo e lo farà ancora in un ruolo dove imporsi ai massimi livelli è sempre difficile. Siamo molto soddisfatti di lui. Durante la trattativa è stato un nostro alleato: in certe situazioni, e vale anche per il Milan, c'è la necessità di cambiare. Non so se loro siano pentiti, non è questo il punto. Locatelli era felice della nuova esperienza da noi, magari dall'altra parte non sentiva più tanta fiducia".