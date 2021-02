Sassuolo, Carnevali su Scamacca: "Lo riprenderemmo volentieri. Situazione ingarbugliata"

vedi letture

Il dg del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a Sky Sport della situazione di Gianluca Scamacca: "Quando mancano 3 ore al gong vuol dire che manca ancora tanto, fino all'ultimo certe decisioni vanno prese. E' una decisione complessa, c'è la possibilità di riportarlo a casa e lo faremmo volentieri perché crediamo nelle sue qualità, ma è un tesserato del Genoa e liberarsi dalla società non è semplice. E' una situazione ingarbugliata che potrebbe rimanere così. Col ragazzo è stato fatto un progetto tecnico. Noi conosciamo il suo valore, ha grandi prospettive. E' un giocatore che piace a noi ma pure a tante altre, come la Juventus. E' un percorso tecnico di crescita, il Genoa ci può dare questa possibilità ma lo stesso Genoa deve continuare a crederci anche col cambio allenatore. La volontà nostra è sempre stata quella di dire che se deve esser ceduto, l'operazione deve essere ceduto a titolo definitivo, nessun prestito. Mercato chiuso? Credo di sì, in entrata assolutamente chiuso. E' un mercato particolare, di emergenza, in cui tutte le società hanno difficoltà economiche. Dobbiamo già pensare a quello che sarà il mercato estivo, se la situazione sarà ancora questa sarà di nuovo difficile fare investimenti".