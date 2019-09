Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato a Ilbianconero.com della trattativa per Hamed Traorè, uno dei colpi estivi della squadra neroverde: "Abbiamo fatto un investimento importante, è tra i giovani più promettenti. Si è inserito subito bene. Credo che De Zerbi lo potrà aiutare a farlo crescere come ha fatto con altri giovani. Potremmo sicuramente trovarlo tra le rivelazioni, ha grandi prospettive. Dobbiamo dargli tempo. Sinergia con la Juve? Preso in prestito con riscatto da parte nostra. La Juve non c'entra niente in questo senso".