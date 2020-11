Sassuolo, chi ci sarà con l'Udinese? De Zerbi: "Recuperati Berardi e Caputo, dubbio Chiriches"

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro l'Udinese, l'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha fatto il punto sui calciatori infortunati e su quelli recuperati in vista del match di domani, anticipo della settima giornata di Serie A: "Berardi e Caputo sono della partita, poi vediamo che tipo di minutaggio possono avere, se partire dall'inizio o a gara in corso. Defrel e Boga hanno messo cinque giorni in più rispetto a Napoli e quindi anche loro possono essere utilizzabili dall'inizio, Traoré sta bene e a Napoli ha fatto bene. Io lo individuo come Locatelli uno-due anni fa, è pronto a diventare un calciatore completo sotto tutti i punti di vista. Toljan si sta riaggregando alla squadra, non so se è già pronto. Schiappacasse ha iniziato a lavorare con noi ed è un giocatore di qualità. Chiriches vedremo domattina, mentre Magnanelli è ancora fermo. Tutti gli altri ci sono".

