Sassuolo, chiesto Cutrone al Milan ma il giocatore non è convinto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'affare che potrebbe portare Stefano Sensi al Milan potrebbe rientrare anche Patrick Cutrone, visto che il Sassuolo ha chiesto l'attaccante come contropartita tecnica. Secondo quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport il giovane impegnato nell'Europeo Under 21 avrebbe detto no ai neroverdi.