Sassuolo, chiesto lo sconto per il riscatto di Lemos: no del Las Palmas

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Sassuolo chiede lo sconto per Mauricio Lemos al Las Palmas. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club neroverde vorrebbe spendere meno rispetto ai 5 milioni pattuiti a gennaio per il riscatto ma il club spagnolo non ci sente e per questo il discorso dovrà essere rimandato. Con la cessione di Acerbi gli emiliani potrebbero infatti accontentare il club attualmente proprietario del cartellino del centrale.