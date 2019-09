Il neo difensore del Sassuolo Vlad Chiriches, dopo la sua conferenza stampa di presentazione , ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole in vista della sfida contro la Roma: "Sento la fiducia del mister e questa è la cosa più importante per rendere al meglio. Tornerò a Roma, dove mi sono operato alla spalla ma non penso alla sfiga, voglio ripartire subito".

Pensa di fare anche qualche gol? Un suo marchio di fabbrica.

"Spero, perché no".

Come sta adesso dopo gli infortuni?

"Ho tanta fame, spero che questa nuova esperienza sia senza intoppi. Stare bene è la cosa più importante"

Perché ha scelto il club neroverde?

"Mi è piaciuto molto il Sassuolo dell'anno scorso, dal punto di vista del gioco e questo è stato importante per la mia scelta. Sono in una società sana che vuole fare un bel calcio".