Sassuolo, com'è bella la continuità! La svolta ha avuto un inizio preciso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo ha battuto il Brescia per 2-0 nel recupero della settima giornata, tornando alla vittoria dopo oltre un mese. I neroverdi hanno dovuto far fronte a un calendario non semplice, che li ha messi di fronte contro Juventus e Milan in trasferta, contro Lazio e Cagliari in casa (e domenica c'è il Napoli). Solo la Lazio è riuscita ad avere la meglio, vincendo in pieno recupero con il gol di Caicedo. Il Sassuolo, che in passato faticava a far punti contro le formazioni che lo precedevano in classifica, ha strappato 3 punti contro Juve, Milan e Cagliari e probabilmente ne avrebbe meritato qualcuno in più. I neroverdi si sono presi tutta la posta in palio al Rigamonti e sono saliti a quota 19 punti, insieme a Bologna ed Hellas Verona.

Nelle ultime due gare i neroverdi hanno blindato la porta (Consigli ancora out, c'era Pegolo a difendere i pali) ma oltre alle parate di Pegolone, bisogna sottolineare le grandi prestazioni di Marlon, un altro destinato ad un grande club (ha avuto una crescita incredibile rispetto all'anno scorso) e il grande sacrificio degli attaccanti, Berardi in primis, ma anche Boga sta imparando la fase difensiva. "Iniziamo a fare meglio quello che ci chiede il mister, ci abbiamo messo un po' di tempo per capire e ora è circa un mese che stiamo facendo prestazioni importanti e oggi sono arrivati anche i tre punti" ha detto Pedro Obiang dopo la gara di Brescia. Questo Sassuolo, continuiamo a ripeterlo, è diverso dal Sassuolo di inizio stagione. Probabilmente la gara di Lecce ha segnato un nuovo inizio. Non che prima non si fosse visto qualcosa di buono ma il Sassuolo faticava ad avere continuità, ora i neroverdi sembrano più convinti e hanno raggranellato 4 risultati utili consecutivi (miglior striscia aperta della stagione).

Ora la classifica è un po' più bella ma non bisogna fermarsi. "E' un altro step in avanti, mentale, perché questa squadra può perdersi solo lì e domenica c'è già il Napoli" le parole di Roberto De Zerbi. Questa squadra non può fermarsi e ha tracciato un solco ben definito. Ora la classifica sorride maggiormente, i punti di vantaggio sulla zona calda sono 6, ma bisogna continuare a pedalare. "Mai smettere di pedalare" avrebbe detto Giorgio Squinzi, patron neroverde scomparso proprio prima di Brescia-Sassuolo, il 2 ottobre.