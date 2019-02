Sassuolo, come stanno Ferrari, Magnanelli e Di Francesco: parla De Zerbi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Da protagonisti a riserve: Ferrari, Magnanelli e Di Francesco, in casa Sassuolo, vivono a livello di impiego un momento che lascia qualche interrogativo. Ne ha parlato in conferenza stampa il tecnico Roberto De Zerbi: "Vengono tutti e tre da situazioni fisiche particolari, Di Francesco viene da una pubalgia da cui sta uscendo, Magnanelli è reduce da uno stiramento e Ferrari da un infortunio al ginocchio. E poi ci sono giocatori che meriterebbero quanto loro, come Boga o Adjapong e che se giocano al 70' vanno cambiati. Poi chi sta giocando, sta giocando bene, vedi Sensi, Peluso, Djuricic, questa squadra è talmente forte e ha talmente tanti giocatori bravi che è difficile fare delle scelte, io le devo fare e cerco di farle nel migliore dei modi. Poi alcuni giocatori hanno bisogno di 5-6 partite per rendere al meglio e bisogna investire su questo. Poi se gioca Adjapong o Ferrari o Magnanelli non sono preoccupato".