© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è solo il Sassuolo su Omer Toprak. Secondo le informazioni riportate da Kicker, infatti, il centrale del Borussia Dortmund farebbe gola anche al Werder Brema. Il costo del cartellino è di 4-5 milioni di euro e potrebbe ingolosire il club tedesco, che cerca un difensore. La priorità è per il terzino: bloccata però la trattativa per Henrichs del Monaco, il Werder sembra intenzionato a provarci per Toprak per spostare nuovamente Marco Friedl sulle corsie esterne.