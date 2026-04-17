Live TMW
Sassuolo conferenza giocatore
20.48 - Cesc Fabregas, calciatore del Sassuolo, interviene in conferenza stampa per commentare il match odierno del Mapei Stadium contro il Como, valido per la 33esima giornata. Le sue parole: "
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Allegri e Conte, Conte e Allegri: Milan e Napoli alle prese con il dubbio in panchina legato alla Nazionale. Prima però la lotta Champions: aveva ragione il tecnico rossonero a guardarsi le spalle senza pensare allo Scudetto
Ora in radio
Primo piano
Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Ternana, l'amministratore unico Forti al termine dell'udienza fallimentare: "Siamo sulla strada giusta"
Pronostici
Calcio femminile