Sassuolo, Consigli al 45': "Match sul filo dell'equilibrio"

A Sky Sport, al termine del primo tempo della sfida del Mazza contro la Spal, parla l'estremo difensore del Sassuolo, Andrea Consigli: "Ci aspettavamo una gara difficile, la Spal non è una squadra facile da affrontare. Si tratta di un match sul filo dell'equilibrio. Europa? No, non ci pensiamo, pensiamo gara dopo gara".