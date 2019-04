© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Consigli, portiere del Sassuolo che ha parato il calcio di rigore di Veretout e quindi determinante per far rientrare i suoi avanti sul punteggio di 0-1 in casa della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport poco dopo il duplice fischio: "Studio i rigoristi ma è anche l'istinto, l'intuito. Sono felice perché meritiamo la vittoria per ora, e rientriamo all'intervallo sull'1-0. Dobbiamo affrontare ogni partita come se avessimo obiettivi importanti da raggiungere, anche perché la salvezza non è raggiunta e dobbiamo gettare basi solide per la mentalità futura".