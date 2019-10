Sassuolo, Consigli aspetta l'Inter: "Lukaku sposta gli equilibri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Inter, parlando così di alcuni singoli nerazzurri ed ex compagni di squadra: "Sensi o Politano? Li ho visti al funerale del presidente Squinzi, ma non abbiamo parlato di calcio. Dispiace per Stefano che è infortunato, ci vedremo al ritorno".

Chi temi di più dell'attacco interista?

"Hanno grandi giocatori, Lukaku sposta gli equilibri. L'Inter si muove con un blocco solido, hanno gamba e hanno forza. Dovremo essere attenti a tutta la squadra".