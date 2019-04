© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Sassuolo Andrea Consigli ha commentato così il pareggio odierno col Parma ai canali ufficiali dei neroverdi: "Felice per il rigore parato perché ha permesso di non andare in svantaggio. Meritavamo più del pareggio, ma abbiamo messo in campo un’ottima prestazione e dobbiamo continuare così".