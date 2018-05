Sassuolo, Consigli: "Ho rinnovato perché credo in questa società"

© foto di Federico Gaetano

Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, commenta in zona mista il successo ottenuto dai neroverdi a San Siro contro l'Inter: "Sicuramente le voci in settimana hanno dato fastidio, avremmo ugualmente fatto questa partita con rabbia e determinazione, ma penso che a una squadra piccola come la nostra, con dei valori, tanti giovani, tanti italiani, una squadra che è arrivata fino in Europa, le voci di biscotti e goleada facciano male. Il calcio è bello perchè anche il piccolo Sassuolo può venire a San Siro davanti a settantamila persone e battere una squadra che lotta per la Champions League".

Sulla salvezza: "La stagione era nata male, tanto merito a mister Iachini che ci ha fatto tirato fuori quello che serviva per uscire dalla situazione in cui eravamo lottando per la salvezza contro squadre agguerrite".

Sul suo futuro: "Sono qui e ho rinnovato perché credo in questa società, credo che possiamo crescere e tornare a lottare per qualcosa in più, poi se arriverà una chiamata ne parlerò con la società ma sono felice qui".