Sassuolo, Consigli: "Inter solida. Con Conte sembra un blocco unico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Inter, parlando così degli avversari nerazzurri: "E' una squadra forte. E' più solida, vuole vincere e sa che è forte. Sarà una partita difficile. Noi abbiamo delle cose che possono dare fastidio a loro. Dobbiamo aumentare dove abbiamo delle carenze e dobbiamo spingere dove sappiamo che essere bravi".

Può essere un bene o un male affrontare l'Inter dopo la sosta?

"Non lo so. Hanno cambiato alcuni uomini con le partite ravvicinate ma hanno giocatori di qualità, metteranno in campo undici giocatori forti, come sempre è stato".

L'Inter ha cambiato cambiato tanto: cosa ti ha sorpreso?

"Il cambio di mentalità dovuta a un allenatore come Conte. I campioni ci sono sempre stati, quest'anno sembra un blocco unico".