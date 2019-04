Sassuolo, Consigli: "Questa squadra può aprire un nuovo ciclo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Consigli, portiere del Sassuolo, ha parlato al sito ufficiale in vista della prossima sfida contro il Parma: "Dobbiamo finire al meglio la stagione e dobbiamo salvarci il prima possibile. La classifica dice che abbiamo la decima a tre punti e quindi dobbiamo fare di tutto in questo finale per raggiungere la Fiorentina e chiudere la pratica salvezza. Quei tre giocatori davanti spostano tanto nel Parma, con o senza di loro cambia molto. E' una squadra strana: sono molto organizzati ma vivono delle fiammate dei tre davanti che spostano gli equilibri. Abbiamo le possibilità di batterli e guardare a chi ci sta davanti. All'inizio abbiamo stupito tutti perché nessuno si aspettava che in due mesi potessimo comprendere così bene le idee del mister. A livello di prestazioni però abbiamo fatto meglio al ritorno anche se abbiamo raccolto meno rispetto all'andata. Ho fatto delle buone stagioni anche negli anni passati, però quest'anno, per la richiesta che fa il mister al portiere, penso di essermi messo parecchio in gioco e di essermi messo in luce per esaudire le sue richieste. Penso però che si possa sempre far meglio. Siamo una squadra molto forte, dobbiamo crescere sulla mentalità. Dobbiamo essere bravi noi più esperti a coinvolgere i giovani perché hanno potenzialità incredibile. Devono essere bravi a restare attaccati a ogni partita e a ogni singola azione. Possiamo costruire un nuovo ciclo, questa squadra è più forte di quella che è andata in Europa per quanto riguarda le potenzialità. La squadra si è consolidata nel tempo e dobbiamo raccogliere ciò che seminiamo anche nel corso delle singole partite".