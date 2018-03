Sassuolo, crisi nera e scelte di mercato discutibili

Fonte: Sportitalia

© foto di Federico Gaetano

Strutture di primo piano, sponsorizzazioni remunerative e proprietà solida. Tutti gli ingredienti per fare calcio nella miglior maniera possibile che fanno da premessa ad un vero e proprio incubo: quello targato Sassuolo. Difficoltà figlie di scelte scellerate nelle sessioni di mercato, destinate a ripercuotersi sul lavoro degli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina neroverde senza riuscire a reperire il bandolo di una matassa decisamente troppo aggrovigliata per poter essere decifrata in maniera plausibile. La permanenza forzata di gente, come Berardi, che ha mancato l’appuntamento con il grande salto e che rischia di aver perso il treno per la gloria. La volontà di trattenere gente che per sua stessa ammissione aveva aperto alla possibilità di un trasferimento, sino al mercato di gennaio al quale spesso e volentieri il tecnico Iachini ha cercato di far fronte con opposizioni tattiche e tecniche che avrebbero potuto smantellare quanto sin lì costruito. Questi gli Ingredienti di una classifica deficitaria, che equipara il Sassuolo a piazze che avevano la lotta salvezza sino all’ultimo istante come obiettivo dichiarato. L’antitesi pura di quanto proposto dagli emiliani nelle ultime stagioni ed il termometro evidente di scelte sbagliate che potrebbero costare care.