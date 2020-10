Sassuolo-Crotone, le formazioni ufficiali: debutto da titolare per Reca, Defrel confermato dal 1'

Da un lato il Sassuolo, reduce dal successo contro lo Spezia. Dall'altro il Crotone, k.o. nelle prime due giornate di campionato. Sono note le formazioni ufficiali del primo anticipo di questo terzo turno di Serie A. Roberto De Zerbi conferma in gran parte l'ultimo undici. In difesa Muldur e Toljan vincono il ballottaggio sulle fasce, lasciando Kyriakopoulos in panchina. In attacco confermato Defrel, in gran crescita, con Berardi e Djuricic alle spalle di Caputo. In casa Crotone, invece, scelte obbligate in difesa ed esordio da titolare per il nuovo acquisto Reca. In attacco sarà Messias a spalleggiare Simy.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Toljan; Bourabia, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo. A disposizione: Pegolo, Turati, Ayhan, Peluso, Obiang, Ricci, Raspadori, Traoré, Haraslin, Ghion, Kyriakopoulos. Allenatore: Roberto De Zerbi

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Vulic, Cigarini, Molina, Reca; Simy, Messias. A disposizione: Festa, D'Alterio, Spolli, Nicolas, Mustacchio, Dragus, Crociata, Gomelt, Zanellato, Mazzotta, Borello, Rispoli, Petriccione. Allenatore: Giovanni Stroppa