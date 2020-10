Sassuolo-Crotone, le pagelle: Berardi, Caputo e Locatelli da Nazionale. Disastro Marrone

Sassuolo-Crotone 4-1 (19' Berardi, 49' Simy, 58', 85' Caputo, 93' Locatelli)

Consigli 6 - Nel primo tempo viene impegnato più di una volta e risponde sempre presente. Viene battuto solo da un rigore, poi nella ripresa deve solo stare a guardare.

Muldur 5,5 - Resta in campo poco più di un tempo e nei primi 45 minuti non regala la solita spinta offensiva. Dal 53' Kyriakopoulos 6,5 - Ottimo impatto sulla partita, gli bastano appena cinque minuti per essere determinante: è il suo cross a causa il tocco di mani di Pereira che vale il rigore del 2-1.

Chiriches 5,5 - Lo scorso anno ha giocato solo 9 gare a causa di un infortunio, oggi alla mezzora l'incubo gli si è ripresentato davanti. Solo mezzora in campo per un problema alla caviglia, l'ex Napoli si fa sorprendere in un paio di situazione dagli inserimenti alle spalle degli avversari. Dal 53' Obiang 6 - Ordinaria amministrazione, con la sua freschezza aiuta in mediana per tutta la ripresa.

Ferrari 6,5 - Attento e concentrato, sventa più di un'occasione con chiusure precise, a volte anche spettacolari. Bella, in particolar modo, quella nel primo tempo in scivolata su Simy.

Toljan 6 - Rispetto al collega sull'altra fascia, spinge di più e va anche alla conclusione dall'interno dell'area di rigore. Nel primo tempo un po' più in difficoltà, poi non rischia più.

Bourabia 5 - Errore piuttosto evidente in occasione del rigore per il Crotone, quando commette una grossa ingenuità. Poco prima, rischia il giallo per una trattenuta evidente. In affanno fin dai primi minuti, è il destinatario principale dei richiami di De Zerbi. Ad inizio ripresa paga lo sbaglio e viene sostituito.

Locatelli 7,5 - Quando prende palla a centrocampo e sventaglia sugli esterni regala un gran bel manifesto di calcio: è illuminante il suo lancio per Berardi in occasione dell'1-0. Dopo l'assist, anche il gol meritatissimo, nel finale, con un tap-in facile facile. Gioca con la saggezza di un esperto e continua a mandare messaggi a Roberto Mancini: "Per l'Europeo ci sono anch'io". Questo Locatelli è proprio da Nazionale.

Berardi 7 - Un gol e un assist a referto e la capacità di sbloccare la partita perbene, con un rasoterra sul primo palo. Cresciuto anche nella testa, lo dimostrano i suoi ripiegamenti difensivi nella ripresa. Gli resta il fiato per mantenere la lucidità necessaria per mandare Caputo in porta nel finale.

Defrel 6,5 - E' in gran forma, l'aveva fatto vedere con lo Spezia e l'ha confermato oggi. Nella posizione alle spalle di Caputo fa un ottimo lavoro per la squadra, giocando di sponda e creando spazi importanti. Dall'89' Traoré s.v.

Djuricic 6,5 - Primo tempo così così, sicuramente meglio nella ripresa in cui trova un gol, annullato giustamente per fuorigioco. I movimenti, comunque, sono quelli giusti anche quando parte dalla fascia sinistra. Dall'89' Peluso s.v.

Caputo 7,5 - Freddissimo dal dischetto, glaciale a pochi minuti dalla fine a tu per tu con Cordaz. L'ex Empoli timbra sempre il cartellino e mette a segno una doppietta che porta a tre le sue reti stagionali. Come Locatelli, anche questo Caputo merita fortemente la Nazionale.

Roberto De Zerbi 6,5 - Ci ha abituato bene, ma nel primo tempo il Sassuolo non è la solita macchina offensiva. Poche occasioni, costruzione più macchinosa. E quando c'è da correre all'indietro, la squadra di De Zerbi va in difficoltà. Nella ripresa, però, dopo una bel lavaggio del cervello dell'ex Foggia negli spogliatoi, si vede un altro Sassuolo, più convincente. Il merito non può che essere di De Zerbi, che continua a far parlar bene di sé.

Cordaz 5 - Sul primo gol viene beffato da una leggera deviazione, sugli altri non ha grosse colpe. Costretto a prendere quattro volte la palla col sacco, la giornata non è di certo da incorniciare.

Magallan 5 - Il giudizio è condizionato dalla dormita finale. In tandem con Marrone concede una rete al Sassuolo.

Marrone 4,5 - Comincia bene, con un paio di chiusure interessanti, ma nella ripresa è disastroso. Perde più di un pallone e nel finale regala un gol facile facile a Locatelli.

Golemic 5,5 - Come i compagni di reparto, è colpevole più di una volta sulle trame offensive del Sassuolo, andando in difficoltà specie nell'ultima mezzora.

Pereira 5,5 - Fino al momento in cui causa un calcio di rigore con un tocco di mani è tra i migliori in campo. Vola per tutta la fascia, ha buon ritmo, ma poi sparisce come tutto il Crotone.

Molina 5 - Si vede poco o nulla in campo e per un centrocampista non è mai una cosa buona.

Cigarini 6 - Duello complicato con Locatelli, nel primo tempo lo vince. Colpisce una traversa, ha il predominio del possesso palla e calcia almeno altre due-tre volte.

Vulic 6 - Spirito combattivo e attitudine perfetta nel primo tempo. Poi, reo di una condizione traballante, va in affanno.

Reca 5,5 - Alla prima partita da titolare, dopo pochi giorni di Crotone, ha mostrato potenzialità importanti. Non è ancora in condizione e si vede, ma l'atteggiamento è quello giusto.

Simy 6,5 - E' molto bravo a muoversi alle spalle dei centrali del Sassuolo, mettendoli spesso in apprensione. Gioca per sé e per la squadra, dimostrando di essere un attaccante completo. Glaciale sul calcio di rigore, trova la prima gioia personale della stagione.

Messias 6 - Con la sua velocità mette in difficoltà la difesa avversaria nel primo tempo. Combina bene con Simy, la coppia può funzionare.

Giovanni Stroppa 5,5 - Il suo Crotone gioca e lo fa bene per un'ora abbondante. Quando qualcuno attacca, il resto della squadra lo segue, tant'è che il sodalizio calabrese arriva sempre con diversi uomini nell'area di rigore avversaria. Checché dicano classifica e risultato, Stroppa ha creato una buona manovra corale e lo spirito giusto per affrontare questa Serie A. Manca solo chi la butta dentro, come dichiarato dallo stesso allenatore nel post-partita.