Sassuolo: da Caputo a Sensi, avvio scoppiettante. Ed è solo l'inizio

Sassuolo grande protagonista del calciomercato in queste prime battute iniziali

In attesa di risolvere la questione relativa al futuro di Kevin Prince Boateng, il Sassuolo sta vivendo i primi giorni di calciomercato da indiscusso protagonista. I neroverdi infatti sono fra i più attivi sul fronte mercato: dai diversi affari in sinergia con la Juventus, ai possibili colpi in entrata e in uscita con le altre big. Ieri è stata un'altra giornata importante per la formazione emiliana. Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è stato beccato prima a pranzo e poi a cena con Piero Ausilio e Beppe Marotta, dirigenti dell'Inter. I tre hanno (quasi) definito l'affare Matteo Politano: l'attaccante, che si è ben comportato nella sua prima stagione milanese, lascerà definitivamente il Sassuolo e diventerà, a tutti gli effetti, un giocatore dell'Inter, per 27 milioni di euro complessivi (5 per il prestito già versati, più altri 22, bonus compresi, per il riscatto). Le parti però non hanno parlato solo del futuro dell'attaccante classe '93. Nei discorsi, nonostante le smentite di rito, sono finiti anche alcuni giovani. Operazioni slegate. Nessuno scambio ma Sassuolo e Inter hanno parlato anche del futuro di alcuni talenti di proprietà nerazzurra che potrebbero fare al caso di De Zerbi come ad esempio il difensore Andrew Gravillon e il centravanti Andrea Pinamonti. Non è da escludere una prima chiacchierata per Stefano Sensi, centrocampista classe '95 che piace al Milan ma anche ai cugini nerazzurri (ecco spiegata la manovra di disturbo della Juve con Paratici).



I colpi in entrata - Il Sassuolo ha aperto varie discussioni. Sondato Roberto Inglese per l'attacco, piace anche Ciccio Caputo. Per il bomber dell'Empoli è una vera e propria lotta intestina con Spal, Parma e Genoa sulle sue tracce. La società emiliana in questo momento appare in leggero vantaggio sulle altre ma non ha ancora chiuso l'intesa. I neroverdi monitorano anche Giuseppe Pezzella, laterale mancino classe '97, al Genoa nell'ultima stagione (i rossoblù stanno cercando il sostituto e pensano a Pajac). Per il centrocampo, una delle idee al vaglio, è quella di Hamed Traoré, gioiellino di proprietà dell'Empoli, braccato dalla Juve: il club bianconero vuole concludere l'operazione in sinergia con un'altra società. Il Sassuolo sembrava in vantaggio ma nelle ultime ore si è inserito il Cagliari. Situazione da monitorare.



Le partenze - Il Sassuolo potrebbe cedere Babacar e attende una risposta da Boateng (ieri primo incontro interlocutorio tra le parti). Detto di Stefano Sensi, i neroverdi sono 'sotto assedio': l'Atalanta ha chiesto informazioni per il difensore Gian Marco Ferrari, uno dei pupilli di De Zerbi, e per il centrocampista Alfred Duncan. Il Sassuolo non è una società che vende a cuor leggero e tante trattative in uscita sono destinate a naufragare. I neroverdi sono ambiziosi e hanno un progetto importante. Dopo l'undicesimo posto, bisogna allestire una formazione importante per accontentare mister De Zerbi, rimasto nonostante le lusinghe degli altri club, e per non tarpare le ali ai progetti dell'ambizioso Patron Squinzi che vuole lottare per traguardi importanti e ha investito 12 milioni di euro nel Mapei Football Center, il centro sportivo che ospiterà in questi giorni il Belgio in ritiro per l'Europeo (se la Nazionale belga dovesse uscire ai gironi poi sarà l'Inghilterra a prendere il suo posto). Siamo solo all'inizio ma il Sassuolo è in prima fila in questo calciomercato e ha già lanciato un messaggio importante ai naviganti!